(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2024 – Intorno alle ore 13.00 di oggi, in via Gavirate, in zona San Siro, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Due i feriti, una donna di 63 anni e un uomo di 65 anni, che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno all’ospedale San Carlo e uno all’ospedale Niguarda.

V. A.