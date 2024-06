Milano violenta. 18enne ferito da arma da taglio in Garibaldi ed evento violento in piazza Gae Aulenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2024 – Due episodi violenti, nel giro di un’ora, hanno interessato le prime ore del sabato sera in Piazza Gae Aulenti e piazza Sigmund Freud, davanti alla Stazione di Garibaldi.

Il primo episodio violento con arma da taglio è avvenuto intorno alle ore 20.45, in piazza Gae Aulenti, e sono rimaste coinvolte 4 persone: due 17enni e un 49enne e un 48enne. Sul posto sono giunte due ambulanze e i Carabinieri, che hanno trasportato in codice verde, un al Policlinico e una al Fatebenefratelli, due feriti.

Un’ora dopo, in piazza Sigmund Freud, un 18enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale per ferite da arma da taglio. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri.

V. A.