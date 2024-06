Grande successo per la prima giornata di PARTY LIKE A DEEJAY, la grande festa di Radio Deejay

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2024 – Dopo il gran successo della prima giornata ricca di attività, tra cui gli Speakers’ Corner e il concerto serale all’Arco della Pace che hanno registrato il tutto esaurito, prosegue oggi, domenica 9 giugno, PARTY LIKE A DEEJAY 2024, la festa di Radio Deejay che per due giorni illumina l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Dalle 16.00 alle 19.00 l’appuntamento è al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano con Capital Live: un evento a ingresso completamente libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, con imperdibili esibizioni, nell’ordine, di Enula, Joan Thiele, Lucio Corsi, Vasco Brondi, Jack Savoretti, Colapesce Dimartino, Tiromancino, Diodato. Ad aprire i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital.

Gran finale dalle ore 20.00 all’Arco della Pace con una serata dedicata ai grandi dj set nazionali e internazionali in collaborazione con Radio m2o, sul palco pronti a scatenare il pubblico vedremo in ordine di uscita: Dj Shorty, Zerb, Sophie and the Giants, Rhove, Tananai (dj set), Articolo 31, Kungs, Cosmo (dj set), Meduza, Albertino, Bob Sinclar.

Gli ultimi biglietti per la serata di domenica 9 giugno sono disponibili su Ticketone al seguente link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/. Il costo del biglietto è di 20€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i disabili con accompagnatori.

Durante la giornata, tanta musica, animazione e divertimento a Casa Deejay, posizionata quest’anno sulla collinetta della Biblioteca del Parco, insieme agli speaker della radio che si alterneranno ogni ora sul palco per un ricco palinsesto: alle 11.00 con Corner Bistrot con Fabio Volo; segue alle 12.00 This is Catteland con Alessandro Cattelan; alle 13.00 Singalong con Andy & Mike; alle 14.00 Overtime con Gazzology di Gianluca Gazzoli; alle 15.00 La Mashupperia di Dj Aladyn con Tormento e Nikki; alle 16.00 Pagoda Deejay di Pinocchio, con La Pina, Diego Passoni e La Vale; chiude alle 17.00 Linus con Solovinili.

Prosegue anche Radio m2o Stage in Piazza del Cannone, dove ballare con la migliore musica del momento proposta dai dj di m2o – LRNZ, Val S, Danny Omich e dalle 17.00 dj set di Manuelito e Boss Doms. E ancora nei pressi della Palazzina Appiani Radio Capital stage che dalle 11.00 animerà il pubblico con musica e intrattenimento insieme a Luca Ambrosini, Alex Paletta, Maurino Belgeri, Andrea Prezioso.

Anche nella giornata di domenica Parco Sempione offrirà dalle ore 10.00 un percorso unico attraverso diverse aree tematiche ricche di attività gratuite e accessibili a tutti senza prenotazione: l’Area Family&Kids, dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e 3 laboratori a tema green all’insegna dell’ecologia e del rispetto ambientale, organizzati da Demetra (come “Hai la stoffa per salvare il pianeta?”, “Un prato per amico” e “Messaggi in zattera”). L’Area Giochi senza Wi-Fi, con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza, tra cui il gioco di Radio Deejay “ON AIR – Play like a Deejay” per tutti gli appassionati del mondo radiofonico che potranno sfidarsi live al lancio del brano, tutto in compagnia del Master Francesco Lancia e in collaborazione con Asmodee. L’Area Sport, che ospiterà i corsi fitness gratuiti sul prato, organizzati da GetFIT con tante proposte dalle ore 10.45 fino alle ore 17.45, da quelle più rilassanti a quelle più divertenti – Yoga, Pilates, workout completi come total body e GAG, ma anche dance con Zumba e Get Dance – per allenarsi in gruppo in modalità silent (previa prenotazione sul sito ufficiale dell’evento – https://partylikeadeejay.deejay.it/); un campo da volley in Piazza del Cannone con match e lezioni libere con istruttori del Consorzio Vero Volley, per imparare le basi e le tecniche della pallavolo, grazie alla partnership con Koelliker; l’Italian Bike Festival Gran Prix, gara su pista elettrica in vero stile anni ’80 dove pedalare per far correre le macchinine, organizzata da Italian Bike Festival; per gli amanti del basket, “All Star Game”, una sfida all’ultimo canestro tra dj della radio, atleti e ambassador di Under Armour, curatori dell’area basket. La nuova Cartoon Portrait, per divertirsi ricreando la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin e per i più piccoli, la possibilità di partecipare a uno speciale laboratorio per disegnare e imparare a creare colorate e simpatiche caricature. L’innovativa Virtual Zone, un’area realizzata con lo speciale contributo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove, attraverso visori ad alta definizione, si potrà vivere un’esperienza virtuale unica a tema “spaziale”, come un vero astronauta alla scoperta della Stazione Spaziale Internazionale ripresa da speciali telecamere a 360° mentre orbita attorno alla Terra, e a tema “marino”, per immergersi negli abissi profondi dell’oceano tra spettacolari ecosistemi marini nuotando insieme ai suoi giganteschi e colorati abitanti. “Ricordi Stampati” per non perdersi un ritratto stampato in bianco e nero con il grande fotografo Settimio Benedusi che, insieme a Matteo Curti, renderà indimenticabili i momenti più belli vissuti a Party Like a Deejay.

La festa quest’anno sbarca anche su TikTok dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva con contenuti esclusivi dal palco e dal backstage. Dal 6 giugno, infatti, cercando “Party Like a Deejay” su TikTok si potrà consultare la tab dedicata all’interno dello spazio New Music e scoprire video sempre nuovi dall’evento.

La produzione esecutiva dell’evento è affidata per il terzo anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile e l’immagine coordinata è stata creata da Chunk Studio.

Party Like A Deejay è realizzato in collaborazione con gli sponsor: Koelliker, Brancamenta, DimmidiSì, Eden Viaggi, Felicia, GetFIT, Gocciole, Haribo, ING Group, Intred, L’Oréal, Melinda, Monge, Morato, Muitomas, Pedon, Perla nera, RAEE, Sammontana, Santa Margherita, Sharpie, SUN68, Tuborg, Under Armour, Zespri Kiwifruit. Partner dell’evento: Asmodee Italia, Demetra, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Ricordi Stampati, Federico Cecchin, Italian Bike Festival, TikTok. Partner tecnici: Leica, Maxdevil, Nilox, S.Bernardo. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

Maggiori informazioni su https://partylikeadeejay.deejay.it/