AMMINISTRATIVE, IL CENTRODESTRA TRIONFA AD ASSAGO CON MUSELLA SINDACO

(Mi-lorenteggio.com) Assago, 10 giugno 2024 – Con il 56,32% delle preferenze, Graziano Musella è il nuovo Sindaco di Assago.

Questo è il risultato decretato dalle urne che, ad Assago, hanno visto 4.980 votanti (il 66.94% degli elettori) esercitare il diritto di voto.

“Questo è un grande risultato!”. E’ il commento a caldo dell’on. Graziano Musella . “Gli assaghesi hanno dimostrato ancora una volta di avere tanta fiducia nel centrodestra e nel sottoscritto. Ora, ci metteremo subito al lavoro per far si che Assago torni ad essere il Primo Comune della Provincia di Milano in tanti settori, e in particolare per la qualità della vita che offre ai suoi residenti”.

Graziano Musella ha già ricoperto il ruolo di sindaco Assago dal 1985 al 2004 e dal 2009 al 2018, anno in cui è stato eletto come rappresentante della Camera dei Deputati. Contemporaneamente, dal 2019 ad oggi è stato Presidente del Consiglio di Assago.

