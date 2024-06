Bollate. Un nuovo volto per via Magenta. Il cantiere dal 12 giugno

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 giugno 2024. Al via il progetto finanziato con fondi PNRR in tema di mobilità sostenibile negli spazi urbani. Si tratta di più interventi per un valore totale di 490mila euro che partono con la realizzazione della ciclabile di via Magenta e del primo tratto di via Repubblica ma che prevedono tanto altro con il risultato di una vera riqualificazione della zona. Il cantiere apre il 12 giugno e i primi interventi riguardano l’incrocio tra via don Fusetti e via Repubblica. Seguirà l’intervento all’incrocio tra via Magenta e via Leone XIII e poi il cantiere si sposterà lungo via Magenta.

Diverse le novità previste, oltre alla realizzazione della ciclabile:

introduzione del senso unico nella direzione da piazza Solferino a via Repubblica e conseguente restringimento delle corsie stradali

ampliamento dei marciapiedi

ottimizzazione dei parcheggi lungo le strade

miglioramento dell’aspetto della via con nuovi arredi urbani e nuove piante.

deviazione definitiva del percorso dell’autobus

I lavori saranno terminati entro metà novembre 2024

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Per tutta la durata del cantiere resteranno sempre garantiti la viabilità su via Magenta e gli accessi sia ai residenti e che alle attività commerciali. Alcuni disagi temporanei, però, potranno verificarsi. Durante l’esecuzione dei lavori nel tratto tra via Magenta e via Leone XIII, infatti, ci sarà una chiusura e la strada per qualche giorno sarà transitabile in entrambi i sensi di marcia.

Lungo il cantiere verranno comunque collocati avvisi e cartelli per comunicare tutte le modifiche temporanee della viabilità.

