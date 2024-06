Desio Summer Music Festival 2024: un’estate di musica e celebrazioni per il Centenario della città

(mi-lorenteggio.com) Desio, 10 giugno 2024. La stagione estiva del Desio Summer Music Festival, organizzata da Desio da Vivere, si prepara a partire con un cartellone di eventi imperdibili per celebrare il centenario della città. Un’estate all’insegna della musica e degli spettacoli, con artisti di prestigio nazionale e la partecipazione straordinaria di una celebrità di fama internazionale.

Quest’anno, i mercoledì estivi a Desio saranno guidati da un direttore artistico d’eccezione: DJ Mitch di Radio 105, celebre conduttore e produttore televisivo.

Il festival prenderà il via il 19 giugno con Johnson Righeira, storico autore e interprete della celebre hit “Vamos a la playa”, che riporterà sul palco l’atmosfera elettrizzante degli anni ’80 con uno spettacolo dal vivo dinamico.

Il 26 giugno, Paolo Noise, popolare conduttore del programma radiofonico “Lo Zoo di 105” e volto noto della televisione, intratterrà il pubblico con giochi e gag, assicurando una serata di puro divertimento e balli per tutti.

Il 3 luglio sarà la volta di Tormento, il carismatico frontman del duo rap Sottotono, che farà rivivere le sonorità e le emozioni che hanno segnato un’epoca, proponendo i brani più iconici del gruppo in un concerto dal vivo.

Il 10 luglio, Morgan, uno dei musicisti più apprezzati e talentuosi del panorama italiano, offrirà una performance live esclusiva, spaziando dalla musica d’autore alle sue celebri hit, in una serata di pura cultura artistica.

A grande richiesta, il 17 luglio arriverà in Brianza Ronn Moss, noto al grande pubblico per il ruolo di “Ridge” nella serie TV “Beautiful”. Si esibirà a Desio in un live show che metterà in luce anche il suo talento musicale e canoro a livello internazionale.

Settembre finirà con il tributo più famoso d’Italia a Michael Jackson. A 15 anni dalla sua scomparsa, una celebrazione al re del pop fortemente voluta da DJ Mitch, che ha contattato Andrea Imparato, il vincitore di Got Talent e un vero e proprio impersonator di Michael Jackson, che regalerà ai desiani la voce e i balletti di uno dei più grandi talenti del nostro tempo.

La manifestazione sarà ulteriormente arricchita con attività collaterali lungo via Garibaldi/Corso Italia: spettacoli di magia, un mercatino di hobbisti, un’area con street food tipici e un’importante area con giochi d’epoca a accesso gratuito. Sarà garantita un’esperienza piacevole per le famiglie e i più piccoli, con intrattenimento che includerà la presenza di mascotte e supereroi, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e inclusiva per tutti i partecipanti.

Il Sindaco Simone Gargiulo ha dichiarato:

«Siamo orgogliosi di ospitare il Desio Summer Music Festival 2024. Questo evento non solo celebra il centenario della nostra città, ma rafforza anche il nostro impegno nel promuovere la cultura e l’intrattenimento per tutti i cittadini.»

L’Assessore alla Cultura, Samanta Baldo, ha aggiunto:

«La partecipazione della società Star-M e la ricchezza del programma di quest’anno dimostrano quanto Desio sia un centro vibrante e attivo. Non vediamo l’ora di vedere le strade della nostra città animate da musica, spettacoli e gioia condivisa.»

Il Desio Summer Music Festival 2024 vi aspetta in Piazza Conciliazione dalle 19.30 alle 23.30 per festeggiare insieme il centenario della città con un programma ricco di eventi e spettacoli di alta qualità, tutti ad ingresso gratuito. Non mancate!