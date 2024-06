EUROPEE/REGUZZONI: IL PROGETTO DEI REPUBBLICANI E’ APPENA COMINCIATO

Reguzzoni: elezioni soddisfacenti, rappresentavano la ripartenza, ora il progetto dei Repubblicani per difendere il Nord va avanti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2024. Di seguito un commento di Marco Reguzzoni, presidente dell’Associazione politica “I Repubblicani” e candidato indipendente alle elezioni Europee nelle liste di Forza Italia, sull’esito delle consultazioni.

«Per noi dell’Associazione “I Repubblicani” le elezioni Europee hanno costituito un punto di enorme visibilità e ci hanno permesso di ripartire con il nostro progetto. Personalmente sono contento di aver ricevuto migliaia di voti in tutta la Lombardia, e in particolare in provincia di Varese. Per me e i miei sostenitori è una ripartenza e il risultato raggiunto, indipendentemente dall’esito finale, è più che soddisfacente. Abbiamo dato il nostro contributo all’ottimo risultato di Forza Italia, con l’obiettivo sempre chiaro di dar vita a un moderno movimento liberale e federalista. In soli due mesi e senza un partito alle spalle abbiamo fatto un piccolo miracolo, riportando – unici – l’attenzione ai problemi del Nord che continueremo a sostenere all’interno del PPE, l’unico vero vincitore di queste elezioni. Da qui si parte!».