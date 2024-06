Fdi primo partito, PD sale, Fi supera la Lega. Bene Avs, giù il M5s, fuori Renzi e Calenda

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 giugno 2024 – Solo il 49,67% degli aventi diritto – meno di un italiano su due – si è recato alle urne.

Fdi cresce, anche il Pd targato Schlein che è al 24,5.

M5s crolla invece al 10,5%, tallonato da Fi-Nm che va al 9,2% e supera una Lega (all’8,5%) che non monetizza apparentemente l’effetto Vannacci, con il generale che comunque viene eletto all’Eurocamera. Risultato lusinghiero per Avs (al 6,8%) che esulta e manda Ilaria Salis a Strasburgo. Fiato sospeso, invece, per Stati Uniti d’Europa che all’ultima proiezione – la quinta – balla sotto la soglia del 4%, (3,9%) così come Azione di Carlo Calenda quotata al 3,2%.