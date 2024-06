Grandi concerti a Fiera Milano Live: sconti per i rhodensi

Dagli Evanescence a Gigi D’Agostino, da Nicki Minaj a Emis Killa

Rho, 10 giugno 2024 – Fiera Milano ha messo a disposizione una rinnovata area concerti che si appresta a ospitare grandi eventi attesi dagli appassionati di musica italiana e internazionale: Fiera Milano Live accoglierà dal 12 giugno al 2 settembre undici eventi che porteranno grande pubblico sul territorio. A organizzare gli eventi Vivo Concerti, società che promuove le tournée dei più importanti artisti italiani e internazionali.

Sul palco troveremo Nicki Minaj – riferimento della cultura rap-pop degli ultimi 15 anni – che ha scelto proprio la venue di Fiera Milano per il suo ritorno in Italia; gli Arcade Fire, che festeggeranno il ventesimo anniversario del loro album cult Funeral, con il concerto di Levante sullo stesso palco in apertura; Paul Kalkbrenner con Meduza e Anfisa Letyago per una serata tutta da ballare e poi Evanescence, Marc Anthony & Gente De Zona e Black Eyed Peas.

Diversi anche gli artisti italiani, primo fra tutti il padre della musica dance Gigi D’Agostino, ma anche i pilastri della scena rap italiana Salmo & Noyz e il fenomeno musicale Geolier. Chiuderà la stagione l’iconico live show EM15 di Emis Killa, che a Fiera Milano Live festeggerà i quindici anni di carriera, un evento imperdibile che omaggerà il mondo dell’hip-hop anche grazie alla presenza di grandissimi ospiti.

Con Teenage Dream, spazio ai più giovani: dopo aver conquistato tutta Italia con le colonne sonore più amate dalla generazione Z e non solo, Teenage Dream Summer Jam porta tantissimi ospiti sul palco: l’attesissima reunion di Laura Esquivel e Brenda Asnicar de Il Mondo Di Patty, Bart Johnson, l’indimenticabile Coach Bolton di High School Musical e anche lo speciale live dei Sonohra. Una serata piena di karaoke con le hit anni 2000 e di Disney Channel, tra HSM e i duetti di Camp Rock.

Non solo musica ma anche luogo di aggregazione e svago: un’AREA VOLLEY e una RUOTA PANORAMICA renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente, da vivere intensamente per tutto l’arco delle serate.

“Inizia una nuova stagione di eventi per la nostra città, in una location perfetta per accogliere grandi artisti e grande pubblico. Il Comune di Rho patrocina gli eventi e collabora con Vivo Concerti per offrire ai cittadini rhodensi, e soprattutto ai giovani, la possibilità di partecipare agli eventi a un prezzo speciale – spiega l’assessora alla Cultura Valentina Giro – I residenti di Rho potranno acquistare biglietti per alcuni concerti a tariffa scontata presso il nostro Tourist Infopoint di piazza San Vittore. Un primo passo di una collaborazione che potrà crescere nei prossimi anni con ulteriori iniziative per legare ancora di più la nostra città ai grandi eventi internazionali che animano l’area della Fiera, anche in vista delle Olimpiadi”.

L’organizzazione si è preoccupata di coordinare al meglio le serate per gestire l’accesso di migliaia di persone e ridurre i disagi legati alle emissioni sonore, studiando al meglio la configurazione dell’area. Tutte le informazioni su https://fieramilanolive.com/

Questo il cartellone dei concerti:

12 giugno Evanescence

15 giugno Salmo e Noyz

21 giugno Gigi D’Agostino

22 giugno Paul Kalkbrenner

23 giugno Marc Anthony e Gente De Zona

29 giugno Teenage Dream

2 luglio Arcade Fire

3 luglio Nicki Minaj

6 luglio Geolier

16 luglio Black Eyed Peas

2 settembre Emis Killa

Per scoprire sconti e opportunità occorre recarsi al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 a partire da mercoledì 12 giugno alle ore 10.00. In seguito questi gli orari di riferimento: lunedì mattina dalle 10.00 alle 12.30 e da martedì al sabato dalle 10.00 alle 17.30.

E’ possibile solo il pagamento cashless. I biglietti sono nominativi e ciascun residente può acquistare solo un biglietto a proprio nome. Occorre portare con sé la propria carta di identità per dimostrare di essere cittadini rhodensi.

Per le persone con disabilità tutte le informazioni sono disponibili su fieramilanolive.com e su vivoconcerti.com.

Per Geolier (6 luglio) e Mark Antony & Gente de Zona (23 giugno) non è disponibile la tariffa agevolata residenti.

Tutte le info sul programma su https://fieramilanolive.com/