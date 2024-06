PD Milano – Alessandro Capelli – Risultati elezioni europee

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2024. In Italia abbiamo riaperto la partita: il nostro Partito Democratico, unito con la guida della nostra Segretaria Elly Schlein, ha ottenuto un risultato fondamentale. Come abbiamo detto tante volte insieme alla nostra capolista Cecilia Strada (che ha ottenuto un grande risultato!), siamo in campo per “organizzare la speranza” e non ci fermeremo.

Abbiamo stravinto a Milano, e siamo il primo partito nella nostra città Metropolitana. Un risultato bello e fondamentale, che indica anche nei nostri territori la strada da percorrere e che mette a tacere chi racconta il PD come il partito della ZTL.

Questi risultati ci consegnano una grande responsabilità. Perché con ancora più consapevolezza usciamo da queste elezioni consapevoli di essere perno del centrosinistra ovunque. Ripartiamo da qui, aprendoci sempre più, mettendo al centro la buona politica, costruendo una nuova coalizione sociale per mettere al centro le grandi questioni sociali per cui non possiamo aspettare.

Post di Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano Metropolitana, a commento dei risultati delle elezioni europee.