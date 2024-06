PRIMA SETTIMANA DA RECORD PER IL #MLF2024

Concerti, premi e tanto divertimento al ritmo e sapore latino. In arrivo il concerto di Diego y su Grupo Galè

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2024 – Nessuno ci ferma! Il Milano Latin Festival ha superato ufficialmente ogni aspettativa in questa prima settimana d’apertura. La kermesse di riferimento per gli amanti della musica, ballo, gastronomia e cultura latino-americana ha aperto i battenti sabato 1° giugno nel nuovo e prestigioso luogo: via Gaetano Airaghi, 61 all’Acquatica Park di Milano. Il MLF, aperto tutti i giorni fino al 15 agosto 2024, ha riscontrato uno straordinario successo di pubblico a partire dal giorno d’inaugurazione che ha visto la partecipazione di oltre 9mila persone.

Il ricco calendario di concerti previsti per questa decima edizione è stato aperto il 2 giugno dal Grupo 5, che con oltre due ore di show, ha conquistato i presenti al ritmo della contagiosa cumbia peruviana. Al termine del concerto, il direttore Fabio Messerotti ha consegnato al gruppo il premio Sold Out Ticket Award per lo storico sold out realizzato in pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti.

La settimana nella Ticketmaster Arena ha poi visto altri quattro attesissimi concerti: Lenier, Nacho, Los Van Van e la Orquesta Guayacán.

Anche questa settimana il Milano Latin Festival si prepara ad ospitare un grande concerto. Sul palco della Ticketmaster Arena, venerdì 14 giugno alle ore 20.30, si esibirà il prestigioso produttore, percussionista e compositore colombiano Diego Galé con il suo Grupo Galé.

In allegato troverete il comunicato stampa del #MLF2024 mentre al seguente link alcune foto dell’evento: https://we.tl/t-1pL3Q5munF

Per ulteriori informazioni:

Recap sull’Evento:

Chi: Milano Latin Festival

Cosa: Musica, danza, cultura, gastronomia, artigianato

Quando: dal 1 giugno al 15 agosto dalle 19:00 – 01.00

Dove: Milano Via G. Airaghi, 61 – C/O Acquatica Park

Perché: Per promuovere l’integrazione con divertimento sano.

Per info@milanolatinfestival.it Biglietti su www.ticketmaster.it

Redazione