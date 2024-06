Rho. Visite guidate alla strada romana di piazza Visconti: stop alle adesioni

Si valuta con la Soprintendenza la possibilità di organizzare nuove opportunità

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 giugno 2024. L’interesse dimostrato dai rhodensi per gli scavi che hanno portato alla luce una strada di epoca romana nel sottosuolo di piazza Visconti è notevole: in pochissimi giorni sono state raccolte quattrocento iscrizioni alle visite guidate organizzate per sabato 22 giugno 2024.

Ci troviamo costretti, per motivi organizzativi, a dire stop ad altre adesioni. Il Comune di Rho è in contatto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano e con C&V Studio di Archeologia per valutare la possibilità di ideare altre visite nelle prossime settimane.

Terremo aggiornati i cittadini attraverso i tradizionali canali di comunicazione.

Redazione