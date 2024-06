CONSIGLIO COMUNALE. IMMOBILI DISMESSI, APPROVATO IL NUOVO AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO UTILE ALLA RIQUALIFICAZIONE

Milano, 13 giugno 2024 – Approvato dal Consiglio comunale il nuovo aggiornamento dell’elenco degli immobili dismessi, così come previsto con la delibera del dicembre 2021 che disciplina il recupero e la restituzione alla città degli edifici abbandonati, in applicazione dell’art. 40 bis della Legge regionale 12/2005 che inquadra e regola la materia.

All’elenco, già composto da 138 voci, in seguito alla necessaria istruttoria tecnica si aggiungono così cinque blocchi edilizi, un tempo adibiti a funzioni industriali, terziarie e residenziali. Si tratta degli immobili nelle vie Cosenz 28 (ex attività produttive); via Medici del Vascello 40 (ex funzione direzionale); viale Monza 90 (ex deposito e laboratorio); viale Abruzzi 42 (ex funzioni residenziali); via Mecenate 87/4, 87/6 (ex edifici produttivi e uffici pluripiano).

L’aggiornamento era già stato approvato con una delibera di Giunta nell’aprile scorso.