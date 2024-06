Gli Europei di calcio proiettati su ledwall di 11 mq: Da Swiss Corner a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 giugno 2024 – Dal 14 giugno gli appassionati del pallone avranno una location d’eccezione per assistere ai Campionati Europei 2024, godendosi ogni partita come esperienza immersiva grazie ad un ledwall di 11 mq.

Come allo stadio…. anzi: meglio!

Quest’anno gli amanti del calcio avranno un’occasione inedita per godersi i momenti più emozionanti della UEFA EURO 2024 e vivere il tifo in modo tutto nuovo. A partire dal 14 giugno, infatti, le partite di Campionati Europei (trasmesse in esclusiva da Sky) saranno visibili anche all’interno degli spazi di Swiss Corner, una location vitale e multifunzionale progettata dallo studio Bearth & Deplazes Architekten in via Palestro 2 a Milano.

Cos’è Swiss Corner

Location d’eccellenza nel cuore di Milano, Swiss Corner è l’innovativo spazio gestito dalla Camera di Commercio Svizzera che si aggiunge al Centro Congressi Spazio Eventi al terzo piano del Centro Svizzero, nello stesso edificio affacciato su Piazza Cavour. Pensato come location personalizzabile a 360°, ideale per eventi espositivi, conferenze e presentazioni aziendali, incontri B2B, mostre, open days, temporary shop, degustazioni, nonché come piattaforma ideale per ogni attività di comunicazione e promozione (con oltre 200 mq di superfici espositive tra vetrine, lightboxes e ledwall), Swiss Corner vuole anche essere un locale aperto al pubblico, grazie alla presenza di un lounge – bistrot dall’impronta minimal chic che serve caffetteria, cocktail e sfiziosità e alla possibilità di ospitare momenti di intrattenimento eterogenei.

Un ledwall per sentirsi a “bordo campo”

Gli Europei 2024 sono stati l’occasione per realizzare a pieno questo intento di “ospitalità democratica”, che si esprime nell’impegno a mettere a disposizione dei tifosi il meglio della tecnologia di ultima generazione per consentire loro di vivere il Campionato come un’esperienza immersiva e totalizzante. Le partite verranno infatti proiettate sul gigantesco ledwall ultramoderno di 11 mq collocato all’interno della sala principale del locale (generalmente utilizzato per inserire spot promozionali all’interno del palinsesto quotidiano attivo 7/7 gg, 15/14h, con un minimo di 10 passaggi giornalieri) e al supporto di un impianto di diffusione sonora all’avanguardia che facciano sentire davvero “a bordo campo”.

Come funziona?

Per garantire il massimo comfort a tutti i tifosi-spettatori, per ogni partita è richiesta la prenotazione. In questo modo si assicurerà agli ospiti di riuscire a godersi il match in pole position, comodamente seduti al tavolo, gustando in contemporanea alcuni piatti sfiziosi proposti dallo staff nel corso della serata (come bratwurst hot dog, pretzel, chicken wings e golose pinse romane) perfetti da abbinare a una birra fresca.

Swiss Corner, Piazza Cavour, angolo via Palestro 2, Milano

swisscornermilano.it

Apertura: tutti i giorni dalle 7.30 a.m. alle 2 a.m.

Per info e prenotazioni 02766390698