Valtellina. Esce di strada con l’Ape e finisce nel fiume: morta una donna

(mi-lorenteggio.com) Sernio, 13 giugno 2024 Poco prima delle ore 17.00 di oggi, lungo la Strada Statale dello Stelvio, all’altezza della diga, una Ape car, con a bordo due persone, per cause in fase di accertamento è finito nell’Adda, rimanendo parzialmente sommerso.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 con l’elisoccorso. Una donna è deceduta sul colpo, mentre, un uomo di 98 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondalo.

Redazione