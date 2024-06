Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un componente dell’organo amministrativo di NED Reti distribuzione gas Srl

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 giugno 2024. Il Comune di Rho ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di un Componente dell’Organo Amministrativo della società partecipata Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.

La società è a totale partecipazione pubblica, di cui l’Ente detiene una quota pari al 53,05% del capitale sociale, avente per oggetto principale l’esercizio, per conto terzi, del servizio pubblico di distribuzione del gas per tutti gli usi.

Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso entro il termine delle ore 12.00 del 16 luglio 2024. Testo dell’Avviso, facsimile della domanda e modelli per le dichiarazioni sono consultabili e scaricabili in formato editabile sul sito del Comune di Rho www.comune.rho.mi.it – Sezione Bandi di Concorso. La domanda e le dichiarazioni, redatte in carta semplice, possono essere recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata pec.protocollo.comunerho@legalmail.it ovvero direttamente, nelle ore di ufficio, allo Sportello del Cittadino – QuiC – Via De Amicis n. 1 – Rho oppure possono essere inoltrate a mezzo posta (in quest’ultimo caso, si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine di scadenza).

Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà definito ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135). Per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Partecipate scrivendo a ufficio.partecipate@comune.rho.mi.it.