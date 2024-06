Cinema sotto le stelle, a Lissone al via la sesta edizione della rassegna all’aperto

(MI-lorenteggio.com) Lissone, 14 giugno 2024. Dal 27 giugno al 1° agosto torna a Lissone la rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, l’iniziativa che, giunta alla sua sesta edizione, offre al pubblico una programmazione “en plein air” di qualità, con una selezione variegata di film. Come da tradizione, la programmazione includerà sei dei migliori film della stagione autunnale e invernale, che tornano sugli schermi estivi per una nuova occasione di incontro con il pubblico. Sarà un’opportunità unica per godersi grandi capolavori cinematografici all’aria aperta.

Si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi un posto. La prevendita avrà un costo di 0,50 euro. Il costo del singolo biglietto sarà di 3,50 euro invece di 5,00 euro, considerato che anche quest’anno è stata confermata la promozione “Cinema Revolution”, iniziativa del Ministero della Cultura promossa con l’obiettivo di portare il pubblico al cinema anche nei mesi estivi.

Le proiezioni si svolgeranno presso il cortile dell’ex Oratorio San Luigi, sede E.C.Fo.P., in via Don Colnaghi 1 (in caso di maltempo sotto il portico) e avranno inizio alle ore 21.30 circa. La rassegna prenderà il via giovedì 27 giugno con il film per la regia di Woody Allen “Un colpo di fortuna”. A seguire, giovedì 4 luglio, sarà la volta del film “Palazzina Laf”, genere drammatico di Michele Riondino. Giovedì 11 luglio, Stefano Accorsi e Fabio De Luigi saranno protagonisti di “50 Km all’ora”, commedia che racconta la storia di due fratelli che, per esaudire la volontà del padre, si trovano costretti a partire per un viaggio e a scoprire di avere molto in comune e dei segreti da rivelarsi. Giovedì 18 luglio il lungometraggio “The Old Oak” per la regia di Ken Loach. Giovedì 25 luglio, invece, è protagonista la pellicola di Matteo Garrone “Io capitano”, film premiato al Festival di Venezia, 1 candidatura a Golden Globe, 2 candidature agli European Film Awards, una coproduzione internazionale ispirata alle storie vere di alcuni ragazzi che hanno vissuto il viaggio dei due protagonisti Seydou e Moussa. La rassegna si chiude giovedì 1° agosto con “Mi fanno male i capelli”, omaggio accorato a Monica Vitti per la regia di Roberta Torre.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito arenalissonecentro.controluce.18tickets.it.