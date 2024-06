Giovedì Summer Fest: centinaia di persone lungo le strade e nelle piazze del centro

Partecipata la prima serata dell’estate rhodense

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 14 giugno 2024 – Buona partecipazione giovedì 13 giugno per l’avvio della Giovedì Summer Fest che caratterizzerà i mesi di giugno e luglio. In piazza Jannacci, dove l’associazione “Quelli del” ha riproposto lo spettacolo “Prossima fermata…emozione”, sono intervenute il Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani e l’assessora alla Cultura Valentina Giro.

“I giovedì estivi sono tradizionalmente dedicati allo shopping ma sono anche occasione per serate da passare insieme, per far vivere le piazze come il salotto grande di casa – ha detto Valentina Giro – Abbiamo invitato per questo avvio l’Associazione “Quelli del”, per animare una serata dedicata a bambini e non solo. Abbiamo pensato a loro come esempio di come un gruppo di genitori, uniti da tanta passione, forza di volontà e voglia di divertirsi, abbia saputo creare in questi anni qualcosa di unico e straordinario. E’ bello poterlo condividere questa sera con tutti, dopo le serate già vissute in Auditorium. Li ringrazio perché sono davvero una realtà unica”.

“Si comincia a uscire per lo shopping serale. E’ una anteprima dell’estate – ha dichiarato Maria Rita Vergani – Ci si ferma, si ascoltano canzoni, si vedono spettacoli, si esce più volentieri di casa e si vive di più la città. Ci manca solo il mare o una cima innevata, per il resto l’atmosfera dell’estate è qui: in piazza Jannacci accoglieremo spettacoli per adulti e famiglie, in piazza San Vittore proponiamo ai giovani occasioni da discoteca, senza allontanarsi da Rho. “Quelli del” ci offre un esempio bellissimo: gente che si dà da fare in prima persona per costruire qualcosa di bello, un impegno civico attento a valori e cultura. Un bell’esempio per i figli, che vale più di tanti discorsi. Buone serate di Summer Fest!”.

Lungo le vie Garibaldi, Madonna e Matteotti alcuni negozi hanno tenuto aperto. Ai tavolini di bar e ristoranti molte le persone sedute a chiacchierare, nelle piazze anche punti di ristoro street food. Tanti i gruppi di adolescenti e giovani poi confluiti dopo le 22 in piazza San Vittore, dove Pippo Palmieri di Radio 105 ha dato il ritmo a cori e balli. In piazza anche l’assessore alle Politiche Giovanili, Paolo Bianchi, che ha voluto dedicare questa prima serata alla fine della scuola, dandole come tema “End of school party”, e ha caldeggiato la partecipazione dei ragazzi: “Grazie a voi tutti che avete scelto di passare qualche ora ballando e festeggiando insieme l’inizio dell’estate. E grazie a Pippo Palmieri, un professionista che da uno dei programmi radio più ascoltati in Italia è passato ad animare la nostra piazza, mettendosi al fianco dei giovani dj della nostra città, dando loro consigli preziosi e l’incoraggiamento a raggiungere i loro sogni”.

Appuntamento al 20 giugno per attendere il solstizio d’estate. In piazza San Vittore ci saranno i giovani di Radio Mast, in piazza Jannacci animazione con Asd City Dance Academy.