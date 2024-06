Milano. Incidente auto moto in via Padova, motociclista in codice rosso

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2024 – Stamane, poco prima delle 9.00, in via Padova, all’altezza del civico 324, di fronte al benzinaio, una moto e un veicolo si sono violentemente scontrati. Il motociclista, sbalzato a diversi metri, a riportato gravi ferite. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La conducente della macchina ha riportato lievi contusioni ed è stata trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano.

V. A.