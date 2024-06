Milano. VIDEO: INCENDIO IN OFFICINA IN ZONA GAMBARA: TRE MORTI

(Mi-lorenteggio.coml) Milano, 14 giugno 2024 – Intorno alle ore 18.00, un incendio è divampato in un’autofficina di via Angussola in zona Gambara. Sul posto sono giunto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e diverse ambulanze. Le fiamme hanno distrutto l’officina e raggiunto i primi tre piani del palazzo di sei piani sovrastante che era stato subito evacuato. Tre i deceduti, un ferito trasportato in codice giallo al Policlinico e due in codice verde. Le vittime sono un uomo di 66 anni, uno di 34 anni e una donna di 63 anni.

V. A.