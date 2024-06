RIGENERAZIONE URBANA. CASCINA CASOTTO A PORTO DI MARE, ONLINE IL BANDO PER IL RECUPERO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2024 – Favorire il recupero e la valorizzazione di un complesso immobiliare e insieme di un quadrante della città, quello a sud est dell’area di Porto di Mare. Questo l’intento con cui l’Amministrazione ha predisposto il bando per la riqualificazione architettonico-edilizia e funzionale della Cascina Casotto di via Fabio Massimo 25 (Municipio 4), complesso cascinale di proprietà comunale.



Oggetto del bando (online e aperto fino al prossimo 30 settembre) è la concessione del diritto di superficie della Cascina per un periodo compreso tra i 30 e i 90 anni, a fronte della sua riqualificazione e rifunzionalizzazione attraverso l’insediamento di nuove attività per un mix di funzioni di carattere pubblico e privato. Quelle di interesse pubblico o generale dovranno essere prevalenti (a titolo di esempio vengono considerati servizi sociali a vario titolo, negozi di vicinato, centri di prevenzione, strutture di ricovero e cura, centri sportivi, scuole, servizi educativi, spazi socioculturali, laboratori), quelle private dovranno garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione.



L’edificio, la cui costruzione originaria è datata intorno al 1850, ha una superficie lorda pari a circa 450 mq, presenta un volume a pianta rettangolare che si sviluppa in altezza su due piani, con strutture portanti in muratura e tetti in legno con manto di copertura in coppi.

È presente anche un’ampia area pertinenziale, in parte utilizzata come campo da bocce e in parte come orto, che dovrà anch’essa essere oggetto di riqualificazione.



Il bando è rivolto ad operatori economici singoli o associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese, a soggetti del Terzo settore, quali cooperative sociali, associazioni ambientaliste e di promozione sociale, fondazioni con finalità sociali, formative ed educative, Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Scopo, costituiti anche in maniera mista.