TRIENNALE MILANO – Prorogata al 1° settembre l’installazione di Starck dedicata a Mendini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2024 – A fronte del grande interesse del pubblico per l’installazione dedicata ad Alessandro Mendini, Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain hanno deciso di prorogarne l’apertura.

What? A homage to Alessandro Mendini by Philippe Starck, la cui chiusura era prevista domenica 16 giugno 2024, sarà prorogata fino al 1° settembre 2024.

L’installazione What?fa parte insieme alla retrospettiva Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini (fino al 13 ottobre 2024), realizzata in collaborazione con l’Archivio Alessandro Mendini e curata da Fulvio Irace, con progetto di allestimento di Pierre Charpin, del doppio omaggio che Triennale e Fondation Cartier dedicano a Mendini, architetto, designer, artista e teorico che ha segnato le rivoluzioni del pensiero e del costume del Novecento e del nuovo millennio.

What? è un’installazione immersiva che porta i visitatori nel subconscio e nell’universo creativo di Mendini attraverso gli occhi visionari di Philippe Starck.

Un viaggio impressionistico, guidato da suoni e immagini in costante trasformazione.

Il progettista francese ha coinvolto nel progetto Soundwalk Collective, collettivo di artisti e musicisti fondato da Stephan Crasneanscki e riconosciuto a livello internazionale per i suoi concept album, installazioni sonore e performance dal vivo, spesso in collaborazione con artisti, musicisti e scrittori tra i quali, di recente, Jean-Luc Godard, Nan Goldin e Patti Smith.

Triennale Milano e Fondation Cartier hanno in più occasioni collaborato con Philippe Starck, alcuni suoi lavori sono parte della collezione permanente di Triennale e sono stati presentati in numerose mostre. Starck ha inoltre collaborato con Fondation Cartier fin dall’inizio della vita dell’istituzione, partecipando nel 1985 alla mostra Vivre en couleur.