(Mi-lorenteggio.com) Sovico, 15 giugno 2024 – Intorno alle ore 10.30 di oggi, un operaio di 33 anni è morto in un incidente sul lavoro per traumi da schiacciamento. Inutili i soccorsi del 118, giunto con un’automedica e un’ambulanza. Sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione