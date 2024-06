MILANO. INCENDIO IN ZONA GAMBARA, TRE MORTI – VIDEO

IN CORSO I RILIEVI

Milano, 14 giugno 2024 – Intorno alle ore 18.00, un incendio è divampato in un’autofficina al civico 8 di via Fra Galgario. la in zona Gambara. Sul posto sono giunto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e diverse ambulanze. Le fiamme hanno distrutto l’officina e raggiunto i primi tre piani del palazzo di sei piani sovrastante che era stato subito evacuato. Tre i deceduti, un ferito trasportato in codice giallo al Policlinico e due in codice verde. Le vittime sono una coppia e il figlio, residenti al terzo piano dello stabile. Si tratta di Silvano Tollardo, di 67 anni, Carolina De Luca, di 63, e Antonio Tollardo, di 34.

Al termine delle operazioni di soccorso, sono incominciati i rilievi da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i tecnici della rete del gas.

La strada è stata chiusa fino a tarda notte e la via è illuminata a giorno dai mezzi dei pompieri.

V. A.