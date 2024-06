PRENOTA CON LE APP DI POSTE ITALIANE IL PAGAMENTO DELL’IMU NEGLI UFFICI POSTALI MILANESI

Scadenza del pagamento dell’acconto o dell’intero importo entro lunedì 17 giugno 29 Uffici Postali aperti fino alle 19:05

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2024 – In occasione della prossima scadenza IMU 2024 prevista per lunedì 17 giugno, Poste Italiane ricorda che per semplificare l’accesso negli Uffici Postali di Milano è possibile prenotare l’operazione a sportello da tablet e smartphone con le APP Ufficio Postale, Postepay, BancoPosta o direttamente dal sito dal sito www.poste.it, tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”.

Il sistema di prenotazione da remoto, disponibile in 95 uffici postali della città permette ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo che hanno scelto di effettuare il versamento in un ufficio postale, di prendere appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili, oppure di scegliere se prendere subito il numero e di recarsi immediatamente in Ufficio.

Tale scelta è facilitata dalla possibilità di monitorare il proprio turno, controllando dalle APP il numero dei clienti in attesa.

Anche dal canale WhatsApp è possibile prendere appuntamento o richiedere il proprio biglietto elettronico, per farlo occorre solo memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni suggerite.

Poste Italiane ricorda infine che in 29 Uffici Postali della città di Milano è possibile eseguire l’operazione fino alle 19.05 di lunedì 17 giugno:

VIA CORDUSIO 4

VIA GIOVANNI BATTISTA GRASSI 1

VIA MARCONA 1

CORSO SEMPIONE 94

VIALE ANDREA DORIA 48

LARGO CORSIA DEI SERVI 3

VIA URBANO III 2

CORSO VENEZIA 42

VIA DELLA MOSCOVA 30

VIALE MONTE CENERI 25

VIA GAMBOLOITA 4

VIA FRANCO TOSI 11

VIA MONTEVIDEO 25

VIA ORTICA 19

VIA ALFREDO CAPPELLINI 17

VIA LUISA BATTISTOTTI SASSI 14

VIA LUIGI VARANINI 28

VIA DURAZZO 5

PIAZZALE COSTANTINO NIGRA 1

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 167

PIAZZA NAPOLI 38

VIA RUBENS 21

VIA BENOZZO GOZZOLI 51

VIA PINDARO 29

VIALE SABOTINO 21/A

VIA NOVARA 31

VIALE GIOVANNI SUZZANI 58

VIA ALGAROTTI 1

VIA BONGHI 3