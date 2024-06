STRARESCA POST GARA

Oltre 300 runners illuminano la serata della StraResca. Carlo Bonnet

e Cecilia Curti primi sotto l’arco del “Barbara Melzi”

(mi-lorenteggio.com) Rescaldina, 15 giugno 2024. Più di 300 iscritti al via, il bis di Carlo Bonnet dopo il successo dell’anno scorso e quello di Cecilia Curti con addosso i colori dei Runners Legnano. Ma anche la colorata Family Run con gli atleti della Skating Rescaldina ad aprire il gruppo e fedeli amici dell’uomo con i loro padroni della Wild Dreams a chiudere il biscione colorato.

La StraResca 2024 va in archivio con queste belle immagini, con la conferma del numero dei pettorali alla partenza (nel 2023 gli iscritti erano qualche decina in meno) e con il doppio dell’entusiasmo dei partecipanti rispetto alla prima edizione. Una manifestazione che conferma di avere ancora margini di crescita organizzata con la Sport+ in regia e in collaborazione con l’amministrazione e i partner che hanno creduto in questo progetto sportivo fin dal suo esordio.

«Ora – ha spiegato Stefano Colombo, presidente della Sport+ – ci tuffiamo nella Pam Race del 27 giugno, l’altra corsa del Tour sotto le stelle e poi, subito al lavoro per una terza grande edizione».

A fare da corollario a partenza e arrivo il centro sportivo Barbara Melzi, dove Sport+ ha

allestito anche podio, ristoro e punto interviste degli atleti a fine corsa. E ad aprire la gara una Fiat Topolino degli anni Cinquanta.

Presenti alla gara podistica anche il sindaco Gilles Ielo e l’assessore allo sport Gianluca

Crugnola. Entrambi hanno espresso parole di soddisfazione «per l’evento che sta diventando una bella tradizione per Rescaldina e che a ogni edizione sta dimostrando di saper aggregare tanti appassionati della corsa».

Gara per chi ama correre forte e veloce, i 6,5 chilometri del percorso certificato Fidal hanno

richiesto il massimo impegno ai runners in gara nonostante la brevità del tracciato. Al traguardo Carlo Bonnet della Sport Project Vco ha tagliato il traguardo per primo in 21.23. Seguito da Thomas Marras dell’Azzurra Garbagnate (21.33); Luca Venier dei Runners Legnano (21.47); Silvio Stella dell’Us Sangiorgese (22.24) e Marco Bellucco della SI-Sport S.Stefano (22.33).

Tra le donne ha vinto Cecilia Curti della Runnes Legnano (22.57), seguita da Cristina

Brembilla, Us Nervianese (28.24); Mascia Pagani, Gp Marciatori Cogliate (29.32); Anna

Arcuri, Sport+ Spd (29.58) e Laura Podda, Gap Saronno (30.51).

Ora il prossimo appuntamento è per il 27 giugno con la Pam Race, gara che si disputerà

all’interno del Parco Alto Milanese, sempre in serale, con partenza alle ore 20.