Treviglio: sequestrati 4 kg di Hashish: arrestato

In data 4 giugno 2024 una pattuglia della squadra volante del Commissariato P.S. Treviglio, impiegata in servizio di controllo del territorio nella zona industriale, non lontano dal casello autostradale, notava una autovettura effettuare una manovra di sorpasso a velocità sostenuta nei confronti del mezzo che la precedeva decidendo pertanto di procedere a controllo grazie al quale sono stati rinvenuti circa 4 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish suddivisa in 30 panetti e 99 ovuli.

Il soggetto veniva pertanto tratto in arresto, convalidato in data odierna dal Giudice in udienza a seguito della quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.

Redazione