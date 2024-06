(Mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 giugno 2024 – Intorno alle ore 11.15 di oggi, in via Amerigo Vespucci, 18, una bimba d tre anni è stata investita. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica ed è atterrato l’elisoccorso. Dopo le prime cure, la piccola è stata trasportata in codice giallo in elicottero in ospedale.

Redazione