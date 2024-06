(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2024 – Intorno alle ore 6.15 di oggi, in Piazza Diocleziano, per cause in fase di accertamento, un 24enne ha perso il.controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Dopo l’arrivo dei soccorsi, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione