Trezzano. Ballottaggio: la lista il Ponte-Alleanza Verdi e Sinistra Italiana entra nella coalizione a sostegno di Sandra Volpe Sindaca

“Il risultato elettorale dello scorso weekend è stato chiaro. La nostra città mostra un centro sinistra forte come in tutta la nazione e si sente emergere il desiderio di convergenza e confronto.

La campagna elettorale si è caratterizzata dai nostri valori quali ascolto e alternativa.

Proprio per questo, mettendo le persone al centro del nostro impegno, la coalizione di centro sinistra, guidata dalla candidata Sindaca Sandra Volpe, e la lista Il Ponte-AVS guidata da Vittorio Ciocca si sono incontrate e confrontate.

I punti in comune dei due programmi sono decisamente maggiori rispetto alle differenze.

Tutte le forze politiche si sono dimostrate pronte a collaborare ed unirsi su un terreno comune che vede valorizzare ciò che di buono è stato fatto, portando preziosi elementi di discontinuità.

Tutto per raggiungere un unico obiettivo: il bene di Trezzano.

Proprio per questo ufficializziamo che la lista il Ponte-Alleanza Verdi e Sinistra Italiana entra nella coalizione a sostegno di Sandra Volpe Sindaca” la nota congiunta a firma del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, delle liste civiche Trezzano con Sandra, Trezzano Oltre e Il Ponte-AVS #insiemeperTrezzano

