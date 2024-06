AperiAnpi – sabato 29 giugno ore 19.00 – Cooperativa Rinascita – Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 17 giugno 2024 – AperiAnpi che si terrà sabato 29 giugno ore 19.00, in Cooperativa Rinascitaad Abbiategrasso. Sarà l’occasione per incontrarci per un aperitivo di finanziamento a favore delle iniziative di Anpi e condividere insieme i prossimi eventi organizzati da Anpi Abbiategrasso.

Sarà anche l’occasione, per chi non l’avesse ancora fatto, di rinnovare/fare la Tessera 2024 della nostra associazione.

Drink a scelta (spritz/cocktail analcolico/vino)accompagnato da appetitosi piatti vegetarian friendly (€15)

Per chi vuole fermarsi, dalle 21.00 musica dal vivo con Stefano Frigerio.

Redazione