Fondazione Sodalitas: Alberto Pirelli confermato presidente

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2024. Alberto Pirelli è stato confermato Presidente di Fondazione Sodalitas. Il Consiglio della Fondazione, riunitosi il 29 maggio scorso, ha infatti deliberato di rinnovare per un secondo mandato la presidenza iniziata nell’aprile 2022.

“La nostra società sta attraversando un cambiamento epocale che ne determinerà le prospettive di sviluppo futuro. Le grandi transizioni in atto, quella ambientale, digitale e demografica, ci pongono delle sfide decisive e complesse, che potremo vincere solo se sapremo gestire gli impatti sulle comunità e sulle persone – ha affermato Alberto Pirelli, Presidente di Fondazione Sodalitas. Le aziende giocano un ruolo fondamentale su questo fronte. Fondazione Sodalitas è impegnata ad aggregare le esperienze delle imprese che ne sono più consapevoli e a promuovere collaborazioni di sistema con gli stakeholder privati e pubblici, per far avanzare la frontiera della sostenibilità sociale come leva di sviluppo del Paese.”

Il Consiglio ha inoltre nominato Giorgio Germani Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas. Unitosi alla Fondazione dopo un percorso manageriale di alto livello, Giorgio Germani succede ad Alessandro Beda non più confermabile nel ruolo in base ai principi statutari e che ringraziamo per la sua attività.

