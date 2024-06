Hai voluto la bicicletta? Adèss Pedala! Creatività e design per la Bike Economy

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2024 – Triennale Milano presenta il ciclo di incontri Creatività e design per la Bike Economy promosso in collaborazione con Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per raccontare a giovani, appassionati e professionisti il mondo della bicicletta tramite nuovi linguaggi e punti di vista.

Mercoledì 19 giugno, dalle ore 18.30, si svolge il secondo appuntamento dal titolo Hai voluto la bicicletta? Adèss Pedala!, nell’ambito di Triennale Estate.

Adèss Pedala èun progetto di Rosangela Rossi – aka Pinky – attraverso il quale sostenibilità, riciclo, creatività, desiderio di evasione e scoperta riportano le bici vintage nella nostra epoca facendone quasi opere d’arte grazie anche alla collaborazione con artisti e creativi. Protagonisti dell’incontro saranno proprio tanti dei componenti della “famiglia” di Adèss Pedala!, che hanno sostenuto il progetto e ne hanno condiviso la visione, offrendo una prospettiva unica sul valore culturale e artistico delle biciclette recuperate. Adèss Pedala non si limita infatti a esporre l’aspetto funzionale del recupero sostenibile, ma ne esplora la dimensione più libera e artistica.

La serata vuole essere un invito a partecipare a questa celebrazione della bicicletta in tutte le sue forme, con a seguire il dj set The Match del Club Plastic Milano.

Verrà inoltre allestito in giardino uno speciale Bike corner a cura di Camera di commercio con informazioni sui servizi per giovani, professionisti e imprese del settore.

Programma

18.30 Bike corner

19.00 Talk

Mediano: Milovan Farronato, Principe Maurice, Francesco Martelli.

Invitati speciali: Andrea Rurale, Alessandro Pacetti, Francesca Alfano Miglietti, Simone Aquino, Daniele Capparella, Rosi Geraci e Nicola Falappi, Lorenzo Fanfani, Giovanni Aponte.

Artisti presenti: Barbara Crimella, Thomas Berra, SIRAINER, Severino del Bono, Giulia Currà, Daniele Innamorato, Max Villani, Nicola Guiducci, Uros Mihic.

Team Adess_Pedala: Pinky, Chiara Camilla Previati, Gianni Cattaneo Ilaria Rossi e Giovanni Torrani.

21.00 Dj set The Match

Nicola Guiducci, Sergio Tavelli e Alex Carrara, realizzato in collaborazione con il Club Plastic di Milano.

Bike Factory

Bike Factory è una iniziativa della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nata con l’intento di formare i profili professionali qualificati e specializzati maggiormente ricercati dalle imprese della filiera della Bike Economy. Un’opportunità – con lezioni teoriche, laboratori e testimonianze di imprese – per lavorare o fare impresa in un settore innovativo, green e a elevato potenziale di crescita. È inoltre un’occasione per gli imprenditori del settore per rafforzare le competenze gestionali e per specializzare i propri dipendenti. Inoltre, le imprese del settore che cercano in particolare giovani formati potranno incontrare e selezionare i partecipanti ai corsi.

Nell’ambito della Bike Factory, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha promosso – a partire dal 2023 – una serie di corsi di formazione per il settore bicicletta, che hanno visto al momento 80 giovani risorse formate tra meccanici, telaisti, manutentori di biciclette elettriche e imprenditori.

Quest’anno l’offerta formativa è stata ampliata, con la proposta di nuovi corsi di formazione, che permetteranno di conoscere e sviluppare competenze nel settore bicicletta, ma anche trasmettere valori e cultura di un modo sostenibile di vivere il mondo. In programma: due edizioni del corso Meccanico riparatore di biciclette, rivolto a giovani che vogliano specializzarsi, re-skillarsi e inserirsi nel mercato del lavoro; Competenze gestionali per il settore della bike economy, focalizzato su competenze quali digital marketing e bilancio di impresa; Conoscere il funzionamento di una e-bike: teoria e pratica, con due edizioni (Base e Avanzato): per chi è interessato ad avviare un proprio laboratorio artigianale o collocarsi come dipendente all’interno di imprese già operanti nei settori produzione, riparazione e vendita di biciclette muscolari ed elettriche; Come si costruisce un telaio, destinato a chi intende specializzarsi su materiali, tecniche e standard produttivi.

Accanto alla formazione tecnico specialistica e manageriale, prenderà avvio nel 2024 un programma sperimentale di quattro workshop all’interno di un Fab Lab, un laboratorio attrezzato con macchinari per formazione-azione, nel corso dei quali i partecipanti esploreranno le possibilità offerte dalle tecnologie digitali nell’ambito della prototipazione e/o della realizzazione di componenti per bicicletta attraverso l’utilizzo di stampanti 3D, scanner 3D, macchine a taglio laser, frese CNC.

E’ inoltre attivo lo sportello gratuito Cerco/Trovo competenze con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la segnalazione di profili qualificati alle imprese del settore bike intenzionate a inserire nuove risorse nella propria organizzazione.