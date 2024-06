Monza: la Sagra del Pesce è un successo. Il grande evento gastronomico si ripeterà il prossimo weekend (21, 22, 23 giugno)

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 giugno 2024 – Sapori del mare e piatti sapientemente curati dagli chef della brigata della cucina hanno attratto migliaia di avventori nel primo weekend (14, 15, 16 giugno) della Sagra del Pesce. Il format gastronomico itinerante, giunto in via Rosmini 11 a Monza (Fuoricampo), ha incassato molteplici apprezzamenti positivi e accolto diverse migliaia di partecipanti, provenienti da località anche lontane. L’evento, che si ripeterà il prossimo fine settimana (21, 22 e 23 giugno), da una parte vuole esaltare i gusti del mare e le ricette della tradizione italiana, dall’altra ricreare un momento di svago dove la comunità monzese e brianzola possa ritrovarsi e trascorrere qualche ora.

«Abbiamo ricevuto tanti complimenti e il numero di persone intervenute non può che gratificare il nostro lavoro – spiega Alessandro Fico, specializzato nell’organizzazione di grandi eventi gastronomici -. Per il prossimo weekend siamo pronti ad accogliere altrettante persone che vogliano divertirsi e passare del tempo a tavola con amici, parenti e familiari, assaporando una varietà di cibo e piatti che possono certamente incontrare il gusto di qualsiasi palato».

A disposizione dei partecipanti ci saranno oltre 1000 posti a sedere (al coperto), a cui si aggiungono le postazioni ricavate all’aperto nell’area verde. I più piccoli, che generalmente dopo aver mangiato preferiscono giocare e divertirsi, avranno a disposizione giostre (la “pesca dei cigni”, il “calcinculo”, lo “scivolo gonfiabile”, etc.) e un calesse trainato da un cavallo per compiere dei piccoli tour.

La Sagra del Pesce nella forma appare come un evento popolare, come le vecchie feste di piazza, ma nella sostanza propone piatti di alta qualità, preparati da professionisti della cucina con materie prime d’eccellenza.

L’offerta del menù è varia ed è così composta: fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, moscardini alla diavola, pesce spada alla marinara, risotto allo scoglio, vini del territorio, snack e bibite.

La Sagra del Pesce è a ingresso gratuito, inizia il venerdì sera e prosegue il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena (dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00) presso lo spazio in via Rosmini 11 a Monza.

È sempre consigliata la prenotazione tramite il sito web sagradelpesce.it o su Whatsapp al numero: 389.026555. Inoltre, è sempre disponibile il servizio d’asporto per coloro che preferiscono assaporare le specialità di mare comodamente a casa propria.



