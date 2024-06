REGIONE APPROVA PROMOZIONE ADP ‘FILI CADORNA-FABBRICA DELL’OSSIGENO’,

PRESIDENTE FONTANA: PARTE INTEGRANTE DI UN PROGETTO IMPORTANTE E AMBIZIOSO

(MI-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2024. La Giunta della Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), ha approvato la promozione dell’AdP (Accordo di Programma) relativo all’intervento milanese ‘FILI Cadorna-Fabbrica dell’Ossigeno’.

Il progetto si inserisce nel più ampio ambito di rigenerazione urbana nel nord-ovest della Lombardia, che prevede la riqualificazione dei principali nodi del trasporto ferroviario: Cadorna, Saronno, Busto Arsizio e Malpensa. Un disegno che si accompagna a interventi di ‘ricucitura’ urbana con l’adozione di soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale.

“Fili, che non esito a definire un’opera importante e ambiziosa – ha ricordato il presidente Fontana – comprende, fra l’altro, la piantumazione di migliaia alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni. Quindi la creazione di una superstrada ciclabile di 54 chilometri fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa”.

Guardando specificatamente a Milano e all’AdP, va evidenziato che si tratta di un progetto che interessa la stazione Cadorna di Milano e le aree limitrofe e prevede la realizzazione della copertura dei binari, “un ampliamento del Parco Sempione – aggiunge Fontana – nonché la sperimentazione di tecnologie innovative con il Politecnico di Milano per migliorare la qualità dell’aria”. L’obiettivo generale dell’Accordo di Programma è la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana che si estende dal piazzale antistante la stazione di Cadorna sino alla via Domodossola, contribuendo alla copertura dei binari e alla riqualificazione della Stazione ferroviaria con il potenziamento del nodo di interscambio con il TPL. Come soggetti interessati al perfezionamento dell’AdP sono individuati Regione Lombardia (promotore); Comune di Milano; Ferrovienord spa e FNM spa.

“Il progetto – conclude il governatore – oltre a recuperare l’area occupata dai binari, vuole connettere due parti di città oggi separate dall’infrastruttura esistente, attraverso la creazione di uno spazio pubblico aperto alla città e andando a riqualificare la cosiddetta ‘Fossa dei Serpenti’”.

SCHEDA – Il progetto ‘FILI Cadorna’ prevede un intervento di interesse pubblico di copertura dei binari ferroviari della stazione di Cadorna, oltre alla sua ristrutturazione attraverso la realizzazione di una piastra di circa 53.000 metri quadrati.

La piastra, che verrà realizzata, sarà in parte destinata a parco urbano in ampliamento del Parco Sempione (circa 33.000 metri quadrati) e ospiterà tecnologie sperimentali tese a concorrere al miglioramento della qualità dell’aria, attraverso la realizzazione di un O2 Lab in collaborazione con il Politecnico di Milano per la sperimentazione di tecnologie innovative di abbattimento degli inquinanti.

La restante parte della piastra è previsto che ospiti la realizzazione di nuovi edifici a uso pubblico e privato, la cui realizzazione è finalizzata a dover garantire la sostenibilità economica della proposta, sostenuta anche dal trasferimento di proprietà dell’esistente fabbricato a torre individuato al civico 14 di piazzale Luigi Cadorna, attualmente in uso a Ferrovie Nord e ad altri soggetti pubblici e privati.

La proposta ricevuta da Ferrovienord spa fornisce l’occasione per la necessaria valutazione della possibile riqualificazione del piazzale di Cadorna e del prolungamento della copertura dei binari fino a largo Domodossola.

Il costo complessivo del progetto sarà definito nell’ambito dei lavori per la definizione dell’accordo di programma. È prevista una contribuzione regionale massima di 150 milioni di euro, a valere su risorse FSC (Fondi Sviluppo Coesione) 2021 – 2027.

V.A.