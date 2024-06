Rho. Partiti i lavori per realizzare una nuova area giochi in via Dalmazia

Rho, 17 giugno 2024 – Questa mattina, 17 giugno 2024, sono partiti i lavori per la realizzazione di un’area giochi in via Dalmazia, a Terrazzano. L’intervento rientra nei 700mila euro di finanziamenti approvati dalla Giunta Orlandi il 5 dicembre 2023, per mettere in atto diverse azioni volte alla riqualificazione del verde cittadino e dei parchi pubblici.

Per riqualificare il parco giochi di via Dalmazia, a breve distanza dal cantiere per la realizzazione della nuova scuola là dove ora si trova un campetto da calcio, è stata studiata una riorganizzazione dello spazio nel parco. I giochi ormai datati sono stati rimossi e verrà creata una nuova area giochi inclusiva, con giochi accessibili anche ai bambini disabili. Avrà forma di una nave pirata con scivolo, un grande piano di gioco con piattaforme e ingranaggi, una rete di arrampicata, tunnel, cabina con timone e cannocchiale, oltre alle altalene.

“I vecchi giardini non saranno più agibili – spiega l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Nell’arco di pochissime settimane sarà completata una nuova area, già delimitata questa mattina, per fare in modo che il parco sia fruibile ai bambini e alle famiglie con giochi più belli e sicuri. A ruota provvederemo alla sostituzione dei giochi ammalorati in altri punti della città, a luglio partirà il cantiere per sistemare il parco Lea Garofalo in via Goglio, dove verrà rifatto il percorso di educazione stradale”.

Redazione