Concerto Arab Strap: la band scozzese presenta ultimo album in Triennale

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2024 – Triennale Milano, in collaborazione con DNA Concerti, presenta il concerto degli Arab Strap, sabato 22 giugno alle ore 21, nell’ambito della manifestazione Triennale Estate.

Il giardino di Triennale accoglierà la band scozzese composta da Aidan Moffat e Malcolm, che presenterà l’ottavo LP, dal titolo I’m totally fine with it ???? don’t give a fuck anymore ????, uscito il 10 maggio su Rock Action Records. Anticipato dai singoli Bliss e Allantoncenes, il nuovo album punta a inaugurare un nuovo periodo di libertà creativa per gli Arab Strap.

Questa uscita segna un’importante evoluzione per la band, che si distacca dal passato per abbracciare nuovi suoni e tematiche. Sebbene il gruppo riconosca il proprio background e il successo del passato, si concentra principalmente sul futuro. L’album è il risultato di oltre due anni di lavoro, durante i quali hanno sperimentato con ritmi orecchiabili e dinamici, ma anche con nuove sonorità elettroniche.

Tematicamente, l’album riflette sulle connessioni umane e sulla disconnessione causata dall’eccessiva presenza online, affrontando anche questioni sociali come il cyberbullismo e la disattenzione verso il prossimo. Nonostante ciò, la musica dell’album rimane vibrante e versatile, esplorando una vasta gamma di suoni e emozioni. La collaborazione continua con il produttore Paul Savage ha offerto alla band una solida base per sperimentare ulteriormente e creare un nuovo regno sonoro. L’album, sebbene affronti temi profondi, non manca di momenti di gioia e celebrazione, come dimostra il brano Strawberry Moon, che, nonostante il suo contenuto personale e malinconico, diventa un inno alla costanza e alla bellezza della luna. In definitiva, l’album segna un nuovo inizio per gli Arab Strap, che guardano al futuro con entusiasmo e determinazione, pronti ad esplorare nuovi territori musicali e ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

