Domenica 23 giugno BAM – Biblioteca degli Alberi Milano saluta l’arrivo dell’estate con HELLO SUMMER!

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 giugno 2024 – Domenica 23 giugno 2024 dalle 9.30 fino a sera BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, saluta l’arrivo dell’estate con Hello Summer!: un’intera giornata di attività e appuntamenti all’insegna della musica, gratuiti e aperti a tutti, che coinvolgono il pubblico con le sonorità e le danze tipiche del Mediterraneo in un crescendo sonoro che si chiude in festa con il grande concerto serale dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel grande giardino botanico di BAM.

Sulla scia delle celebrazioni della Festa Europea della Musica previste il 21 giugno in concomitanza con il solstizio d’estate, in occasione di Hello Summer! il parco di BAM si anima con una serie di attività pensate per avvicinare grandi e piccoli al linguaggio universale della musica: workshop per bambini, adulti e famiglie, azioni partecipate, danze tradizionali e momenti musicali con giovani talenti e nomi affermati del panorama delle danze popolari italiane come il direttore d’orchestra Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti musicisti della musica popolare europea, Yasemin Sannino, importante cantante italo-turca, e l’attore e compositore Peppe Servillo.

Quest’anno, inoltre, il programma propone un focus particolare sulle sonorità e le danze tipiche del Mediterraneo per riscoprire la forza delle radici popolari e il potere di aggregazione delle tradizioni comunitarie.

Occasione per celebrare l’arrivo dell’estate tutti insieme nella scenografica cornice di Portanuova, Hello Summer! è un’esperienza unica e inclusiva a contatto con la Natura che fa parte degli oltre 300 appuntamenti sempre gratuiti e aperti alla cittadinanza del programma culturale della Biblioteca degli Alberi, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM.

Con Hello Summer! prende il via un’onda sonora che attraversa tutta la stagione estiva di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano: dai quattro giovedì di BOOM BAM!, dal 27 giugno al 18 luglio, in compagnia degli artisti Roy Paci & Aretuska (27 giugno), Luizga (4 luglio), Saandia (11 luglio) e Arya (18 luglio) fino alla grande musica classica del Back to the City Concert (15 settembre) momento di punta del calendario culturale di BAM che quest’anno vede protagonista per la prima volta un’orchestra internazionale, la prestigiosa Camerata Salzburg, con un programma tutto mozartiano e una solista d’eccezione, la violinista Veronika Eberle.



PROGRAMMA HELLO SUMMER!

Ad anticipare Hello Summer!, sabato 22 giugno alle ore 19.00 appuntamento presso Volvo Studio Milano con BAMoff per un Dialogo su sonorità mediterranee con Hamid Drake (batteria, percussioni, voce) e Pasquale Mirra (vibrafono e percussioni), un suggestivo duo che combina le pulsazioni africane e orientali dei tamburi e ll’eclettismo del vibrafono in un caleidoscopico viaggio sonoro.

Domenica 23 giugno la giornata di Hello Summer! prende il via alle 9.30 con Lo yoga del secondo chakra, un momento per dedicarsi a una pratica hatha flow morbida accompagnata da un profondo rilassamento sulle note del mare con Francesca Senette di Trybe.

Dalle 10.00 spazio ai workshop: Danza in fascia per neogenitori e bimbi (0-3 anni), con musiche della tradizione popolare del Sud Italia; Tarantelle Birichine per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni, con danze popolari del Sud Italia, condotto dall’insegnante Serena Artom specializzata in danzamovimento terapia ad indirizzo clinico; e l’immancabile laboratorio Maestro Giardiniere, per mettere a dimora alcune varietà di piante erbacee perenni nei suggestivi campi di Piet Oudolf.

Si prosegue alle 11.30 con il concerto NOSTOS dei Tzigania trio, formato da Luca Radaelli al clarinetto, Clara Miraglia alla chitarra e Lorenzo Guadagni al contrabbasso, che esplora i punti di contatto tra la tradizione jazzistica afroamericana e la musica europea, in collaborazione con Fondazione Milano, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

La mattina si chiude con la performance itinerante della marching band Baraccone Express che alle 13.00 (e di nuovo alle 19.00) anima il Parco con i suoni di quattro strumenti principi della musica girovaga: il cymbalon, la tromba, il clarinetto e il contrabbasso.

Il pomeriggio di Hello Summer! si apre alle 15.00 con il workshop Voci di Comunità: i suoni a colori che coinvolge grandi e piccoli nella realizzazione di strumenti musicali con materiali di recupero, come sonagli, tamburelli e braccialetti sonori, ricchi di colore e ispirati agli African Ruttle. In collaborazione con l’Associazione AMEDI.

Dalle 15.00 alle 18.00 una maratona musicale con CPM ULTRA POP BAND propone al pubblico il meglio del repertorio della Popular Music con stili e melodie diverse e uniche nel loro genere, toccando brani tipici della Grecia Salentina, la musica napoletana contaminata da ritmi africani, e sonorità popolari latino-americane.

Alle 17.00 il workshop Adults Fra le TARANTelle incursione a passo di danza fra i ritmi del sud al ritmo ancestrale del tamburello, mette in relazione le tarantelle del Sud Italia da un punto di vista stilistico, coreutico, ritmico e musicale. Durante il workshop i danzatori Francesca Trenta e Stefano Campagna, dell’Orchestra Popolare Italiana, creeranno una coreografia di gruppo per danzare insieme durante il concerto serale.

Grande attesa alle 20.30 per Il Mediterraneo Che Balla, un grande concerto dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, diretta da Ambrogio Sparagna e featuring di Peppe Servillo, dedicato al grande mare e ad alcuni dei ritmi e delle melodie che lo abitano sin nel profondo. Una festa spettacolo che riesce ad animare la platea, la fa saltare al ritmo vorticoso dei balli popolari del Mediterraneo.

A chiusura di questo viaggio-onda musicale, un vibrante dj set serale di Partizani Super Sonic DJ SET con Shantel porta sul palco tutta l’energia della Club-Culture e dei Dance Party in un remix di acustica, elettronica e beat fra Oriente e Occidente.

Oltre ai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Howden che sostengono tutta la programmazione culturale e le attività del parco che hanno anche il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano, Hello Summer! vede al proprio fianco il MIC, Fondazione Cariplo e l’Hospitality Partner Avani.

