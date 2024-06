SFERA EBBASTA: PER LA PRIMA VOLTA ALLO STADIO SAN SIRO DI MILANO CON LE DUE NOTTI MAGICHE DA TUTTO ESAURITO – 24-25 GIUGNO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2024 – Dopo l’esplosiva data zero di Lignano Sabbiadoro, Sfera Ebbasta si prepara a giocare in casa portando il suo TOUR 2024 -prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, con le due notti magiche già completamente sold out di lunedì 24 (SNSR) e martedì 25 giugno (SN2R).

Sulle note del Trap King, la Scala del Calcio si trasformerà per due sere consecutive in un’arena incandescente, tra scenografie mozzafiato, effetti speciali, incredibili coreografie e evoluzioni di performer, e una setlist carica di successi dagli esordi a oggi: l’occasione perfetta per ascoltare live il meglio del repertorio di Sfera Ebbasta e, per la prima volta dal vivo, i brani dell’ultimo progetto discografico X2VR, pubblicato lo scorso novembre per Island Records e fresco di certificazione Quarto Disco di Platino, nonché l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore.

Mentre macina un record dopo l’altro, Sfera continua a scolpire in maniera indelebile -a suon di certificazioni e sold out- il suo nome nella storia della musica italiana e non solo, primo artista italiano in epoca FIMI ad aver collezionato e superato quota 200 Dischi di Platino. Idolo multigenerazionale con 4.7 MLN di followers su Instagram, Sfera è un fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni, nonché l’artista più ascoltato nell’ultimo anno e negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify -dove nel 2023 ha raggiunto e superato l’incredibile soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili.

Alle due date milanesi seguirà l’acclamato comeback live di Sfera in Sicilia, dove è pronto a conquistare, il 6 luglio, lo Stadio Franco Scoglio di Messina, e a chiudere il TOUR 2024 l’imperdibile appuntamento del 16 agosto a Olbia, tra gli headliner dell’edizione #8 del Red Valley Festival.

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

SFERA EBBASTA

TOUR 2024

IL CALENDARIO

Sabato 15 giugno 2024 || DATA ZERO Lignano Sabbiadoro (UD)

@ Stadio Teghil

Lunedì 24 giugno 2024 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Martedì 25 giugno 2024 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Sabato 6 luglio 2024 || Messina @ Stadio Franco Scoglio

Venerdì 16 Agosto 2024 || Olbia @ Olbia Arena – Red Valley Festival

Redazione