AUTONOMIA, CECCHETTI (LEGA): “LA RIFORMA E’ LEGGE, IN 18 MESI ABBIAMO MANTENUTO LA PROMESSA”

(Mi-lorenteggio.coml) Milano, 19 giugno 2024 – – “Da oggi l’autonomia regionale, con il voto finale favorevole della Camera dei Deputati, è legge.

Grazie alla spinta politica della Lega il Governo di centrodestra in soli 18 mesi ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale, dando risposta a quei milioni di cittadini che nell’ottobre 2017 con il loro voto favorevole nei referendum avevano richiesto l’autonomia per le loro Regioni: tra questi tre cittadini lombardi, che avevano messo nero su bianco questa richiesta dopo un analogo voto del consiglio regionale lombardo a maggioranza trasversale.

Quello di oggi è un giorno storico per chi crede nell’ autonomia dei territori: dopo decenni di battaglie, portate avanti dalla Lega, da Umberto Bossi, da Roberto Maroni, da Matteo Salvini, da decine di migliaia di militanti e sostenitori, oggi l’autonomia regionale è legge.

Un grande grazie al ministro Roberto Calderoli per il suo grande lavoro quotidiano fatto in questo anno e mezzo per realizzare questa riforma nei tempi stabiliti.” Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

Redazione