Autonomia. Iardino (Fondazione The Bridge): “Nuova legge responsabilizza Regioni, ma sarà fondamentale garantire uniformità sui Lep”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2024 – “L’autonomia differenziata è una riforma importante, che offre nuove opportunità al Paese e responsabilizza le Regioni, che adesso avranno la possibilità di gestire meglio le proprie attività sul territorio, ottimizzando allo stesso tempo le risorse disponibili. Dal punto di vista della sanità, questa legge permetterà di abbandonare il dannoso e ideologico ‘regionalismo’ che finora ha compresso e demonizzato i diversi sistemi sanitari regionali, aprendo a nuove prospettive di cura e assistenza. Sarà, però, fondamentale intervenire concretamente sui Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, che dovranno essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale”. Lo afferma la Presidente di Fondazione The Bridge, Rosaria Iardino, commentando l’approvazione alla Camera del ddl sull’autonomia differenziata.

“Trattenendo una parte del gettito fiscale si potrà efficientare il sistema dei servizi offerti alla popolazione – aggiunge Iardino – migliorandone qualità e quantità, riorganizzando la complessa rete di prestazioni con modalità più vicine alle reali esigenze espresse dai cittadini. Mi auguro, inoltre, che possano essere individuati strumenti innovativi ed efficaci che permettano di sostenere il costo della riforma, trovando i migliori accordi tra Governo e Regioni e una definizione equilibrata e condivisa dei Lep in tutte le Regioni, senza che ciò impatti sul gettito fiscale” conclude.

Redazione