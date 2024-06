BUENOS AIRES, SARDONE: “META’ DEI COMMERCIANTI PERDE OLTRE IL 30% DEL FATTURATO A CAUSA DELLA CICLABILE E AUMENTANO LOCALI SFITTI: SINISTRA ANTI-IMPRESE SI VERGOGNI”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2024 – “L’85% delle attività commerciali di corso Buenos Aires dichiara di aver subito un cospicuo calo del fatturato (per il 46% con un calo superiore al 30%) a causa della scellerata pista ciclabile voluta da Pd e compagni contro il parere di esercenti e cittadini. Numeri spaventosi, quelli di un sondaggio Confcommercio, per cui la sinistra anti-imprese dovrebbe vergognarsi. Non solo: il 93% dei negozianti non è per nulla soddisfatto della pista e il 92% denuncia problemi legati al traffico. Ergo: nessuno, tranne gli ultras green della maggioranza Sala, è contento di questa ciclabile. Un progetto che non va perfezionato ma completamente cancellato: vista la sordità dell’attuale maggioranza, ci penseremo noi nel 2027”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

