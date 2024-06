GAGGIANO. DOMENICA 23 GIUGNO LA BETTOLINA INAUGURA L’APERTURA DEL GIARDINO CON IL FORMAT “CASCINA SONORA”

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 19 giugno 2024 – La Bettolina, ristorante situato a Gaggiano – a 15 km da Milano, in un piccolo angolo di paradiso immerso nel verde di una cascina del ‘500 – inaugura l’apertura del suggestivo giardino con Cascina Sonora, format che vedrà, di volta in volta, la selezione musicale curata da artisti di rilievo, con lo scopo di creare un nuovo concetto di community e collaborazioni, dettato da interessi comuni e basato su contaminazioni tra food, cocktail bar, ristoratori, chef e professionisti della scena milanese.

Domenica 23 giugno, a partire dalle ore 15:00 fino al tramonto, primo appuntamento con musica “all day long”, a cura di Andy Rosh, Danilo Paz e Chris Tiger. Tante ore da trascorrere con amici all’insegna di spensieratezza, condivisione, musica e gusto, in collaborazione con il cocktail bar Il Nemico Milano, con la partecipazione di Roberto Tardelli.

L’evento è anche un’occasione per scoprire, sia a pranzo che a cena, ma passando anche per l’aperitivo, i numerosi e originali piatti presenti nel menù curato dal giovane chef Domenico Montanaro, che ripercorre la tradizione milanese e settentrionale con creatività, proponendo anche una sezione dedicata alla griglia con particolari tagli di carne. Gli ingredienti sono di altissima qualità, reperiti da fornitori locali; tutti i prodotti sono preparati in casa, dalla pasta fresca al pane, come anche torte, gelati e sorbetti.

Si può iniziare con Gli Sfizi, ideali da condividere, come il Pan Brioche, un crostone di pan brioche caldoservito con paté di fegatino montato, miele di rovo e note aromatiche della salvia coltivata nell’orto del ristorante, da gustare anche con un’aggiunta di tartufo nero.

Tra i primi spiccano la fettuccina ai 36 tuorli tirata a mano con tartufo Bianchetto, e i cappelletti ripieni di Brisket, burrata Caseificio Artigiana e salsa ristretta di pomodorino campagnolo alle erbe. A seguire, la trippa alla milanese, l’animella di vitello in bagnetto verde dell’orto e la cotoletta alla milanese di pregiato vitello da 300 g, servita con purè di patate affumicate, scalogno glassato e misticanza di stagione. Nel menù sono presenti anche piatti vegani e vegetariani, per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Inoltre, il reparto panificazione realizza ogni giorno l’impasto per il Padellino, una variante piemontese della pizza, condito fetta per fetta, disponibile a cena. Tra i dolci, fatti in casa tutti i giorni, spiccano: il Panmeinsù, nuova versione del tiramisù con pan meino alla milanese; la torta di mele tiepida preparata con mela rossa della Cascina Fraschina e La Rosanna, soffice torta di noci con miele Millefiori dell’Apicoltura Clerici eaccompagnata da spuma zabaione di uova fresche.

Inoltre, gli ospiti possono gustare cocktail e soft drink di alto livello, con una selezione di gin nazionali e internazionali, grappe e signature drink a base di rum, gin, vodka, cachaca e mezcal. Ideali per il fine pasto, serviti con cioccolato fondente, arancia e acqua con ghiaccio, anche whisky e rum, provenienti da Scozia, Haiti, Repubblica Domenicana e Guatemala.

La cantina vanta numerose etichette straniere, provenienti dalla Francia alla Spagna, passando, ovviamente per l’Italia.

Bianchi, rossi, rosati, da dessert, spumanti e champagne, ma anche biologici, biodinamici e naturali, la carta vini presenta referenze importanti per i clienti più attenti ed esigenti, ma anche bottiglie più giovani.

La Bettolina è una location versatile e vivace, il cui nome deriva proprio dalla bettolina, imbarcazione che trasportava le persone da una sponda all’altra del Naviglio. Ai tempi della costruzione del Duomo di Milano, la struttura veniva utilizzata come rimessaggio per i materiali. In seguito, è diventata una stalliera e successivamente una locanda, punto di ritrovo per cene di importanti personaggi politici italiani. La Bettolina, di proprietà di Alessandro Totaro e Daria Lo Giudice, ha aperto nel 2018 e con il tempo, nonostante la pandemia, è diventata un punto di riferimento per i milanesi e il pubblico locale, che apprezzano il recupero della struttura.

La Bettolina

Strada Statale Nuova Vigevanese 4 – Gaggiano (MI)

Per informazioni e prenotazioni

Tel. 389 8281966

eventi@bettolina.it

labettolina.it