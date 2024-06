IL 26 GIUGNO ALL’OPERA CARDINAL FERRARI SI TERRÀ “VINTAGE ALL’OPERA” EDIZIONE ESTIVA CON APERICENA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2024 – Un nuovo appuntamento di primavera organizzato da Opera Cardinal Ferrari per l’Estate: il 26 giugno si terrà presso i Giardini e il Salone della onlus l’edizione estiva del VINTAGE ALL’OPERA, charity Shop con Apericena Solidale, iniziativa socio-ricreativa afferente a MILANO AIUTA, ESTATE 2024, organizzata dal Comune di Milano, Direzione Welfare e Salute – Area Salute e Servizi di Comunità per promuovere le azioni a favore delle persone anziane che rimangono in città durante i mesi estivi in un’ottica di prevenzione della solitudine e dell’isolamento, e contribuire allo sviluppo di iniziative di carattere ricreativo, culturale e socializzante.

La onlus si conferma sempre di più punto di riferimento del territorio per l’accoglienza dei tanti senza dimora presenti su Milano e delle tante persone in grave difficoltà economica, come testimoniano i numeri in crescita che ha registrato l’Opera nel 2023 rispetto all’anno precedente: 55.490 ingressi al centro diurno (+13.334 rispetto al 2022), 56.821 ingressi alla mensa (+ 13.651 rispetto al 2022) e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone.

Il Charity Shop – suddiviso in donna, uomo, bambino – si nutre di vestiti e oggetti donati e distribuiti al Centro Diurno e a tutti coloro che vengono seguiti in Opera: Abiti, scarpe, bigiotteria, libri, biancheria per la casa, e piantine floreali e aromatiche, oggettistica e molto altro. A “presidio” deI Charity Shop il vero cuore pulsante dell’Opera, le volontarie e i volontari – oltre 35 mobilitati per ciascun charity – che da sempre le consentono di portare avanti la propria missione e si prendono cura di tutto ciò che arriva alle porte della onlus.

VINTAGE ALL’OPERA EDIZIONE ESTIVA CON APERICENA SOLIDALE si terrà 26 giugno presso la sede di Opera Cardinal Ferrari in via Boeri n.3, dalle 16.00 alle 21.00.

Per prenotazioni: telefonare a 02 8467411 oppure scrivere a eventi@operacardinalferrari.it.

Opera Cardinal Ferrari nasce nel 1921 ed è una casa per persone senza dimora costituita da un centro diurno e da tre strutture di residenze sociali. Il Centro Diurno , l’anima dell’Opera (8.30-17.00/365 gg) servizi di supporto ai bisogni primari (mensa, distribuzione indumenti, sportello salute, docce e igiene personale, parrucchiere, barbiere, lavanderia); servizi di segretariato sociale (sportello di orientamento e informazione, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del territorio); attività creative per il sostegno educativo e psicologico (sportello di counselling, laboratorio “Felice-Mente all’Opera”, tornei di carte, bocce, cineforum, biblioteca); distribuzione pacchi viveri contenenti alimenti a lunga conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica di articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Per le famiglie segnalate come più fragili e/o con la presenza di minori è previsto un aiuto rinforzato anche con una spesa di alimenti freschi se disponibili, sempre provenienti da eccedenze alimentari della grande distribuzione; servizi di accoglienza notturna per studenti, lavoratori fuori-sede e persone in trasferta sanitaria presso gli ospedali di Milano con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis e infine accoglienza gratuita a 360° per donne fragili presso la micro comunità Padiglione “Cielo Stellato”. Opera Cardinal Ferrari da piu’ di 100 anni, si prende cura di persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita difficile: i Carissimi come chiamava il Cardinal Ferrari le persone accolte in Opera. Nel 2024 Opera ha deciso di contribuire alle attività del Piano Freddo del Comune di Milano, mettendo la propria struttura, ed in particolare la sala poltrone, a disposizione per l’accoglienza notturna esclusivamente delle donne senza dimora. Il fulcro delle attività è realizzato dal volontariato: oltre 200 volontari consentono ad Opera di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli. Opera Cardinal Ferrari vive grazie al sostegno di donazioni private sia in natura attuando processi di economia circolare con la raccolta di cibo e di indumenti; sia erogazioni liberali che rappresentano quasi il 100% delle entrate (Fonte Bilancio 2023): tutte le erogazioni liberali a favore di Opera Cardinal Ferrari godono di benefici fiscali. Attualmente la campagna di raccolta fondi in corso è Sostengo Casa Opera il cui obiettivo è la raccolta fondi istituzionale a favore del Centro Diurno e delle Residenze Sociali. 5X1000: 02832200154

