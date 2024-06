(Mi-lorenteggio.com) Rho, 19 giugno 2024 – Intorno alle ore 17.25 di oggi, in Corso Europa, all’incrocio con via del Maino, un ciclista 70enne è stato investito da una betoniera, morendo sul colpo. Inutili I soccorsi sel personale sanitario e medico, giunto anche con l’elisoccorso.

Un altro incidente è avvenuto alle 17.40, in via Don Primo Mazzolari, dove una ragazza di 23 anni è stata soccorsa da un’automedica e da un ambulanza, per un incidente col suo veicolo elettrico.

Redazione