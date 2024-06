Morto 19enne annegato nel Lambro; gravissimo 34enne salvato nel fiume Serio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 19 giugno 2024 – Nel pomeriggio di ieri due persone sono annegate nei fiumi lombardi.

A Nembro, in provincia di Bergamo, intorno alle ore 15.40, un uomo di 32 anni, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dopo esser stato salvato da alcuni bagnanti.

A Ponte Lambro, in provincia di Como, intorno alle ore 15.30, in località fucina, un 19enne di Canzo, è deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso in ospedale a Como. Sul posto, il sommozzatori dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, hanno lavorato a lungo per recuperare dalle acque il giovane.

V. A.