Rho. Tre giorni di musica in piazza San Vittore

Dal 28 al 30 giugno: tributo a Vasco Rossi e agli 883 con street food

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 19 giugno 2024 – Saltati a causa del maltempo durante il ponte del 25 Aprile, sono in programma in piazza San Vittore tre giorni di animazione con il patrocinio comunale, dal 28 al 30 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 23.30 in piazza San Vittore. La società Limone Srl ha proposto alcune giornate sotto il titolo “Music Festival” con musica e street food. La sera di venerdì 28 giugno gli Zeroteknica proporranno un tributo a Vasco Rossi, la sera di sabato 29 giugno è previsto “Rotta per casa di Max”, un tributo a Max Pezzali e agli 883.

Nell’area ristoro saranno presenti operatori del cibo nazionale e internazionale e birra di qualità, con Hello Street Food.

In occasione del Music Festival, in piazza San Vittore saranno montate strutture e impianti provvisori, pertanto dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 28 giugno e dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 29 e 30 giugno verrà istituito il divieto di sosta e divieto di transito anche per i residenti/autorizzati (escluso mezzi degli organizzatori, mezzi di soccorso e di Polizia).

