SANITÀ, ASSESSORE BERTOLASO VISITA CASA DI COMUNITÀ DI CASSANO MAGNAGO E ALLOGGI PER MEDICI A FERNO: TOCCATO CON MANO GRANDE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Ferno/Va, 19 giugno 2024 – L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, accompagnato dal direttore generale dell’Asst Valle Olona, Daniela Bianchi, ha visitato la Casa di comunità di Cassano Magnago prima di recarsi a Ferno dove ha effettuato un sopralluogo agli alloggi che la Fondazione ‘Chicca Protasoni’, di cui è presidente il sindaco di Ferno, Sarah Foti, ha destinato – grazie a una convenzione con lo stesso ospedale – a due dottoresse ucraine (una pediatra e una ginecologa) che, dal 1° luglio, presteranno servizio pressso l’ospedale di Gallarate.

GLI ALLOGGI PER I MEDICI IN UNA CASA DI CORTE – “Questo – ha detto Bertolaso – è un esempio virtuoso di quello che significa rendere concretamente ancora più attrattivo lavorare nei nostri ospedali quando non possiamo offrire gli stipendi di Svizzera e Germania Spesso quando parliamo delle difficolta di reclutare medici e infermieri ci riferiamo all’impossibilità di incentivarli in qualche modo. Quando le nostre sollecitazioni diventano realtà non possiamo che cercare replicare questo tipo di attività affinchè la sanità del territorio possa svolgere al meglio il proprio compito. E quando un’istituzione locale e un privato ci offrono alloggi in una struttra unica abbiamo fatto centro. Questa è quell’accoglienza lombarda che tanti ci invidiano proprio perchè è un valore aggiunto”.

Al momento sono 10 gli alloggi messi a disposizione in comodato d’uso gratuito e 2 quelli già abitati. L’Asst sta infatti valutando altre soluzioni anzitutto per altri medici e infermieri che arriveranno dal sud America.

LA CASA DI COMUNITÀ DI CASSANO MAGNAGO – Sono 8 su 11 le Case di Comunità afferenti alla Valle Olona già aperte. “Ho incontrato i sindaci dei due comuni – ha spiegato l’assessore – che, per me, rappresentano una cartina di tornasole. Ho visto buone prospettive di sviluppo per garantire quella qualità di cure che tutti meritano di avere. Stiamo traducendo in pratica i principi di collaborazione istituzionale che devono essere ciò su cui costruire per chi ha responsabilità amministrative. E ho toccato con mano grande impegno nel lavorare insieme per cercare soluzioni per i cittadini”.

