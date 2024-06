 AUTONOMIA, ASSESSORE MAIONE: ACCELERERA’ IL PERCORSO DELLE BONIFICHE E ABBATTERA’ I TEMPI BUROCRATICI

INSERIRE POLITICHE AMBIENTALI TRA LE RICHIESTE SICURE TESTIMONIA CONNESSIONE TRA ENTE REGIONE E TERRITORIO

(MI-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2024. “L’approvazione della legge sull’autonomia può rappresentare una rivoluzione in materia di politiche ambientali, soprattutto per quanto riguarda i tempi di attuazione. Una catena decisionale più corta e legata al territorio, unita a maggiori risorse e competenze, per la Lombardia significa mettere in atto bonifiche più rapide e avere uno snellimento importante dell’iter burocratico. Siamo alla svolta”. Lo dichiara l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima Giorgio Maione in merito all’approvazione della legge sulla autonomia differenziata.

“La scelta del presidente Fontana di inserire l’ambiente tra le competenze principali su cui concentrare l’azione nelle trattative con il Governo – aggiunge Maione – testimonia la connessione diretta tra Regione Lombardia e territorio. Abbiamo la necessità di velocizzare gli interventi e solamente con la potestà amministrativa assegnata alla Regione si possono accorciare i tempi. Tra l’altro sarà una semplificazione normativa che coinvolgerà anche le imprese soprattutto in materia di innovazione e conversione alle tecnologie green”.

“Anche sul tema della gestione dei rifiuti – conclude l’assessore – la Lombardia ha dimostrato di essere avanguardia a livello internazionale. Migliorare ulteriormente le performance, gestendo maggiori competenze, significa fare il bene di tutta Italia e configurare la nostra regione come modello di riferimento europeo”.