BECCALLI NOMINATA RETTRICE UNIVERSITÀ CATTOLICA, PRESIDENTE FONTANA: DONNA DI GRANDE VALORE, REGIONE LOMBARDIA PRONTA A COLLABORARE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2024 – “Mi complimento con la professoressa Elena Beccalli per la nomina a rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. È donna tenace, estremamene preparata e dal grande spessore culturale: sono convinto che saprà onorare al meglio un ruolo di straordinaria importanza per il mondo universitario e in generale per la nostra società. Regione Lombardia è pronta a proseguire e rafforzare le interlocuzioni e la collaborazione con l’Ateneo”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la nomina di Beccalli, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Sono lieto di rilevare come sempre più donne stiano assumendo la guida di Atenei prestigiosi – ha aggiunto Fontana – un elemento questo da valutare positivamente, anche considerando il pragmatismo, la competenza e la concretezza che sono in grado di esprimere”.

“Un pensiero infine – ha concluso Fontana – per il predecessore, il rettore Franco Anelli: il ricordo del suo operato resterà sempre nel nostro cuore e nella nostra memoria”.

Redazione